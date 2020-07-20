تمديد حظر السفر من وإلى ولاية الخرطوم لما بعد عيد الأضحى

الخرطوم: السوداني

أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، قراراً بتمديد حظر السفر من والى ولاية الخرطوم سواء للمركبات العامة أو الخاصة لما بعد عيد الأضحى وفقاً لإجراءات الطوارئ الصحية، فيما عدا الاستثناءات المحددة سلفاً لحملة التصاريح.

وجاء ذلك القرار ضمن جملة من القرارات، اتخذتها اللجنة استناداً على التقارير والتوصيات التي استعمت إليها اللجنة في اجتماعها رقم (72) الذي انعقد يوم أمس.

وطالبت من الجميع التعامل بحذر وجدية، مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك، مشددة على عدم الاستهانة بالمخاطر التي تنجم عن المخالطة والازدحام وعدم التقيد بلبس الكمامات أو التعقيم المنتظم وغيرها مما توصى به السلطات الصحية في البلاد.

وكشفت اللجنة، عن تزايد ملحوظ في عدد الإصابات بالعاصمة والولايات، حيث لا تزال النسبة الأكبر منها في ولاية الخرطوم بإجمالي حالات يتجاوز 8 آلاف حالة بنسبة تقارب 75% من إجمالي الحالات، ويمثل التسرب بالطرق غير المسموح بها مصدراً أساسياً لزيادة الحالات في الولايات، لذلك لا يزال الوقت مبكراً للحديث عن انحسار الوباء أو السيطرة عليه، وقالت إن عدم التزام الكثير من المواطنين بالمحاذير الصحية التي تحميهم من الإصابة وتحد من انتقال العدوى بينهم في وسائل المواصلات وفي الأسواق ومواقع العمل أمرٌ لا يساعد في السيطرة على الجائحة أو الحد من انتشارها، مما اضطرت لاتخاذ إجراءات أكثر تشدداً في سبيل احتواء الجائحة.