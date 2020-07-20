تعميم : حول تسكين نواب الإختصاصيين في وظائف بوزارة الصحة الإتحادية

الخرطوم: السوداني

أصدرت وزارة الصحة الاتحادية اليوم الثلاثاء تعميماً صحفياً، بشأن تسكين نواب الإختصاصيين في وظائف بوزارة الصحة الإتحادية اوضحت فيه ما يأتي:

في إطار النهج المؤسسي للحفاظ على مسار الطبيب المهني وفي ظل النقص الحاد للكوادر الطبيه بالمستشفيات والمراكز الصحيه و لضمان تقديم خدمات علاجيه في كل انحاء السودان تسعى وزارة الصحة إلى معالجة النقص في وظائف الاختصاصيين وكذلك الخلل الهيكلي في عدم وجود وظائف لنواب الاختصاصيين – الا في اطار محدد عبر منح الابتعاث الداخلي – وذلك عبر استيعاب المزيد من نواب الاختصاصيين في وظائف بوزارة الصحة الاتحادية ، وتحسين بيئة العمل في عملية إستبقاء الكوادر الصحية.

وفي هذا المسعى وصلت الوزاره الي توفير ٧٨٠٠ وظيفه نائب اختصاصي و ٣ ألف وظيفة اختصاصي بعد اتصالات ومخاطبات مكثفه خلال هذا العام مع عدد من الجهات ذات الصله ، على أن تنطبق على هذه الوظائف قوانين شؤون الخدمة المدنية .

وفي اطار الترتيبات لشغل هذه الوظائف تمت الخطوات التالية :

• قامت وزارة الصحة الاتحادية بمخاطبة السيد ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية بموجب خطاب بتاريخ ٤ يونيو ٢٠٢٠م وبنمرة و ص/أ ع / ش م لإنشاء عدد ٣ ألف وظيفة اختصاصي بالدرجة الخامسة وعدد ٧ ألف وظيفة نائب اختصاصي بالدرجه السابعة.

و بتاريخ ١١ يونيو ٢٠٢٠م صدر تصديق ديوان شؤون الخدمة المدنية بالموافقة على إنشاء عدد ١٥٠٠ وظيفة اختصاصي وعدد ٣٥٠٠ وظيفة نائب اختصاصي وهو يعادل ٥ ألف وظيفة.

بتاريخ ٥ يوليو ٢٠٢٠م صدر خطاب من السيد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتمويل عدد ٧٥٠ وظيفة اختصاصي وعدد ١٧٥٠ وظيفة نائب اختصاصي كدفعه اولى فورا تتم اضافتها ل شاغر ٤ الف وظيفه.وبهذا يكون مجموع الوظائف المتاحة لنواب الاختصاصيين عدد ٥٧٥٠ وظيفة.

على أن تكمل بقية الوظائف في ١/١/ ٢٠٢١م أو قبل ذلك حين اكتمال تسكين الدفعة الأولى، سيتم التواصل مع وزارة المالية لتمويل بقية الوظائف فور شغر الوظائف المتاحة.

وبتاريخ ٥ يوليو ٢٠٢٠م تمت مخاطبة مفوضية الاختيار للخدمة العامة للاعلان عن ٧٨٠٠ وظيفة نائب اختصاصي وحتى الان لم يظهر الاعلان لأسباب فنية .

• تقوم الوزارة الآن بالتحضير لتكملة الباقي من الترتيبات .

• هذا العدد المراد تعيينه من نواب الاختصاصيين والبالغ ٧٨٠٠ وظيفة، يعتبر عدد غير مسبوق في تاريخ وزارة الصحة، والذي يعتبر دفعة قوية في استقرار الخدمات الصحية في مختلف أنحاء السودان، حيث يعتبر نواب الاختصاصيين أحد الاعمدة الرئيسة في تقديم الخدمات المتخصصة.

كما تنوه الوزارة الى ان عملية توظيف هذا العدد الكبير يحتاج الى بعض الوقت بعد صدور الاعلان من لجنة الاختيار.

• ستشارك في عملية التعيين كل من وزارة الصحه الاتحادية ، وزارة العمل، ديوان شؤون الخدمة المدنية ، مجلس الوزراء و مفوضية الاختيار للخدمة المدنية.