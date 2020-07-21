ارتفاع العقارات لـ(70) الف جنيه بالصحافة والأزهري وجبرة

الخرطوم :الطيب علي

أكد عدد من أصحاب الوكالات العقارية عدم نشاط اسواق العقارات حتى الآن مشيرين إلى أن إدارة التسجيلات للأراضي بدأت العمل لكنه تم ربطه بالحصول على إذن من المسجل العام.

وأشار صاحب إحدى الوكالات العقارية صلاح الدين عبد الله إلى شح المعروض من الأراضي بالرغم من توقف عمليات البيع والشراء وأضاف أن من يملكون العقارات لايرغبون فى البيع حاليا وتابع أن الكثيرين يقومون بتسعير العقارات فقط دون أي عمليات تنفيذ وتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبله بعد عودة تسجيلات الأراضي للعمل.

وأشار إلى أن سعر المتر فى مناطق الصحافة والأزهري وجبرة يتراوح مابين 60الى 70الف جنيه بينما يتراوح سعر القطعة بمنطقة حي النصر بشرق النيل مابين 4الى 6ملايين جنيه بحسب الموقع فيما يتراوح سعر المتر فى بعض المناطق بأم درمان مابين 50 إلى 60الف جنيه.

واستبعد صاحب إحدى الوكالات العقارية ياسر طه حدوث انخفاض فى أسعار العقارات بعد رفع الحظر مشيرا إلى أن العقارات تعد من أكثر القطاعات التى يتم فيها حفظ الأموال

وتوقع صاحب إحدى الوكالات العقارية عادل عباس لـ (السوداني) نشاط حركة أسواق العقارات عقب عطلة العيد واستقرار الأسواق خاصة أن العقارات ترتبط ببدء العمل فى السجلات الخاصة بالاراضي ونوه إلى ان السوق يعاني حالة من الركود بسبب توقف عمليات البيع والشراء خلال الفترة الماضية.

وقال ان سعر المتر فى مناطق الرياض مربعات ٧، ٨، ٩ لايقل عن ألف دولار كما أن هناك صعوبات كبيرة في تنفيذ عمليات البيع بسبب توقف الإجراءات الخاصة بالتسجيل مبينا أن سعر المتر في مناطق بري وناصر يتراوح مابين ٥٠الى ٦٠ الف جنيه فيما يصل حوالي ٧٠الف جنيه فى بعض المواقع المميزة بينما يتراوح سعر المتر فى أحياء شرق النيل القريبة من كوبري المنشية مابين ٤٠اليى ٦٠ الف جنيه.