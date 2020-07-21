تأجيل مُحاكمة البشير ومتهمي انقلاب 1989م إلى 11 أغسطس

الخرطوم: السوداني

مثل الرئيس المخلوع عمر البشير ومعه 16 آخرين، اليوم الثلاثاء، بقاعة معهد تدريب العلوم القضائية في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989، وعُقدت جلسة إجرائية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأعلن قاضي المحكمة العليا مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، رفع جلسة المحكمة الى يوم الحادي عشر من اغسطس المقبل، لعدم تمكن عدد من محامي المتهمين دخول مقر المحكمة، ولاتخاذ العديد من التدابير الاحترازية والوقائية.

كما رفض قاضي الجلسة، طلب محامي دفاع علي الحاج وابراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، بإطلاق سراحهم بالضمان، لأن التهم الموجهة إليهم قد تصل الأحكام فيها إلى الاعدام.

ويقدم المتهمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي، وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام.