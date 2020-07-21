مطالبة بزيادة خطوط الإنتاج لشركة مطابع العملة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

إستعرضت وزير المالية المكلف د. هبة محمد علي ، المشكلات التي تعيق عمل شركة مطابع السودان للعملة، لتجنب تكرار الأزمات السابقة التي حدثت في القطاع المالي

ودعت في لقائها امس مدير عام شركة مطابع السودان للعملة برعي الصديق، لضرورة تحديث مطابع السودان للعملة، وتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية ، وقالت في تصريح صحفي أمس، ان تحقيق الطاقة القصوى للتشغيل ، سيوفر مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي للبلاد

وأمن مدير شركة مطابع العملة، برعي الصديق على ضرورة الصيانة الدورية، وزيادة خطوط الإنتاج لشركة مطابع السودان للعملة ، مؤكدا الدور الاقتصادي الكبير الذي تقوم به الشركة في زيادة الإيرادات القومية، عبر طباعة الوثائق والأوراق الثبوتية للعديد من المؤسسات الداخلية والخارجية