أمين زكاة دارفور لـ(السوداني: فشل الموسم الزراعي والظروف الأمنية حالت دون تحقيق الربط

الخرطوم : رحاب فريني

كشف أمين الزكاة ولاية غرب دارفور مولانا يحي عربي مرمار عن عدم تحقيق الربط المطلوب لجباية الزكاة في النصف الأول من العام الحالي 2020م بسبب الظروف الأمنية وفشل الموسم الزراعي السابق اضافة الي جائحة كورونا ، مشيراً إلى أن الربط المقدر للنصف الأول لأكثر من 180 مليون جنيه تم تحصيل 121 مليون و618 الف و734 جنيه وهو يمثل 68% ، كاشفاً عن ندرة في الحبوب الغذائية بجانب ارتفاع اسعارها .

وقال لـ ( السوداني ) ان الدعم يتم نقداً بسبب عدم تحصيل الحبوب الغذائية اضافة الي عدم وجود مخزون من الذرة ، مؤكداً مساهمة الديوان في دعم الزراعة بتقديم التقاوي المحسنة وتوفير المدخلات من أجل تشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين ، إضافة لتقديم الدعم لمعسكرات النازحين تتمثل في فرحة الصائم وعيد الفطر بجانب اطلاق سراح الغارمين ودعم العلاج وفرحة الصائم ، متوقعاً تحقيق الربط الكلي في متبقي العام الحالي لاستتباب الامن بالولاية ، مبيناً ان الزكاة قدمت لوزارة الصحة مبلغ 5 مليون و 800 الف جنيه لدعم الغذاء والمعدات الطبية لجائحة كورونا اضافة الي المساهمة بعدد عربتين لاخذ العينات .

وعن مساهمة جباية الزروع قال امين الزكاة بلغت زكاة الزروع 77% بمبلغ 94 مليون 536 الف 146 جنيه بينما بلغت مساهمة عروض التجارة ساهم 13% بمبلغ 16 مليون 183 الف 897 جنيه وبلغت زكاة الأنعام 5،9% بمبلغ 7 مليون و 177 الف 870 جنيه .