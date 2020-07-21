الملف بيد الألماني موير .! تفاصيل جديدة في مفاوضات المريخ مع المدربين الأجانب

الخرطوم : السوداني

تاكيداً لما أوردته ( السوداني) بشأن المفاوضات التي بدأها رئيس نادي المريخ آدم سوداكال مع المدرب التونسي جمال خشارم، من أجل تولي المسؤولية الفنية بالمريخ خلال الفترة القادمة، قال مصدر مقرب من التونسي خشارم أن واحدة من الأسباب التي جعلت المريخ يفاوضه هو المعد البدني الألماني بالاحمر حالياً الألماني توماس موير.

واشار المصدر الى ان معد المريخ الالماني عمل خلال وقت سابق مع – خشارم – في مركز تكوين الشبان بنادي الصفاقسي التونسي.

وأشار ذات المصدر إلى أن الالماني موير يرتبط بعلاقات قوية مع العديد من المدربين في تونس.

وكشف المصدر عن موير أنه لجأ الى خشارم عقب فشله في الوصول إلى اتفاق مع المدرب الفرنسي جيرار بوشار، المدير الفني الحالي لفريق الشباب بنادي مستقبل المرسى التونسي.

وكان بوشار قد رفض تدريب المريخ ولم يصل لاتفاق رغماً عن الاتصالات التي تلقاها من الالماني موير خلال الأيام الماضية.

وبحسب التسريبات فإن سوداكال منح الألماني موير تفويضا من أجل إنهاء صفقة التعاقد مع مدرب أجنبي يعمل بديلاً لــ(المسلمي) دون الكشف عن مصير الأخير الذي تقرر إعادته سابقاً.

يذكر أن المدرب التونسي خشارم الذي يفاوضه سوداكال تواجد بالأمس في إحدى المباريات الودية لنادي الصفاقسي الذي يعمل فيه مساعداً ضمن الطاقم الفني للمدرب فتحي الجبال.