التقى البرهان الكاردينال يطلق مبادرة للتسامح من أجل الوطن

اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على أهداف “مبادرة التسامح من أجل الوطن”.

وأكد خلال لقائه أمس بمكتبة بالقصر الجمهوري وفد المبادرة برئاسه الدكتور اشرف سيداحمد الكاردينال على أهمية المبادرات في هذا التوقيت مشيرا إلى حاجة البلاد لمثل هذه المبادرات التى تخدم قضايا الوطن.

وقال الأمين العام لمبادرة التسامح من أجل الوطن محمد المصباح عبد العاطي عقب اللقاء” اننا وجدنا تفهما كاملا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي والذي أكد دعمه الكامل ومساندته لها حتى تحقق أهدافها المتمثلة في وحدة كلمة أهل السودان كافة .واضاف المصباح أن المبادرة مجتمعية تضم شرائح المجتمع السوداني وتهدف لتقديم رؤية موحدة بشأن كثير من القضايا ومعالجة التحديات التي تجابهه في الوقت الراهن.

واختتم المصباح قائلا إنه سيتم عقد لقاءات مع كافة مكونات المجتمع في هذا الصدد.