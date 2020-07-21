تأكيداً لإنفراد (السوداني) إدارة السجون تجبر الرئيس السوداني المعزول بارتداء «زيّ السجن»

الخرطوم: السوداني

علمت (السوداني) أن سلطات سجن كوبر شرقي الخرطوم، قد أجبرت الرئيس المعزول عمر البشر بارتداء زيّ السجن، خلافا لظهوره بالزي السوداني الانيق الذي اعتاد الظهور به أثناء التحريات و المحاكمات منذ الإطاحة به، تاكيدا لإنفراد (السوداني).

وكانت (السوداني) قد انفردت بنشر خبر طلب إدارة سجن كوبر الخميس الماضي، من الرئيس المعزول المشير عمر البشير بـ “ارتداء زي السجن”.

وقابل البشير وقتها الطلب برفض مشدد، قائلاً: إنه حكم البلاد وكان قائداً عاماً للجيش ولا يمكنه ارتداء هذه الملابس وأنه ليس سجيناً بعد قرار المحكمة بإحالته لمؤسسة إصلاحية. « ولاقى الخبر انتشارا وتفاعلا واسعا نقلا عن السوداني».

و ظهر البشير اليوم الثلاثاء أثناء مثوله للمحاكمة في قضية إنقلاب 1989م، لأول مرة بملابس السجن خلافاً لما كان عليه بظهوره المعتاد باناقته مرتدياً الزي السوداني المكتمل «الجلباب والعمة والشال المطرز».