شاهد مقطع فيديو مُسرب يكشف لأول مرة المستوى الذي وصل إليه ملء سد النهضة

‏الخرطوم: محمد الطاهر

أظهر مقطع فيديو متداول من ‎إثيوبيا تحققت (السوداني) من صحته، يكشف لأول مرة المستوى الذي وصلت اليه تعبئة بحيرة سد النهضة.

وقد بدأت الغيوم والسحب الممطرة تلف المكان مما يوحي بهطول أمطار غزيرة ساهمت في إنجاز ملء البحيرة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد صرح اليوم الثلاثاء إن إثيوبيا أنجزت العام الأول من ملء خزان سد النهضة بفضل موسم الأمطار.

و بعد أيام قليلة من أنباء عن بدء إثيوبيا ملء السد، أعلن السودان، الأحد الماضي، خروج أربع محطات نيلية عن الخدمة، جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، بحسب ما اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم.

وسيؤدي خروج المحطات الأربعة إلى شح في مياه الأحياء بالولاية، بحسب تصريحات مدير عام الهيئة أنور السادات الحاج.

ويأتي انحسار المياه في السودان بعد أن أعلن زير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي في وقت سابق الأربعاء، بدء ملء سد النهضة على النيل الأزرق، قبل أن يتراجع لاحقا عن تصريحاته.

لكن وزارة الري والموارد المائية السودانية قالت في بيان إنها لاحظت “تراجعا في مستويات تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا بنحو 90 مليون متر مكعب يوميا، ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة”.