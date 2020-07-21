شاهد بالفيديو .. العثور على مواطن سعودي تاه بالصحراء «متوفياً وهو ساجد»

الخرطوم: السوداني

عُثر على مواطن سعودي مفقود، من وادي الدواسر وهو متوفى في منطقة صحراوية سعودية، بعد ما ضل طريقه، وفق وسائل اعلام سعودية.

وكانت عمليات جمعية غوث قد تلقت بلاغاً عن تغيب أربعيني يستقل مركبة بكب غمارتين، منذ الخميس الماضي وبعد تسجيل البلاغ لدى الجهات الأمنية انطلقت فرق جمعية غوث للبحث عن المفقود بعدد من السيارات والطائرات الشراعية.

وبعد بحث استمر يومين في العديد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية عثر على المفقود ساجداً وقد فارق الحياة بالقرب من مركبته.

ونشر مغردون مقطع فيديو يظهر المفقود وقد توفي وهو ساجد، وعلقوا بالحديث الشريف قال ﷺ: “أقربُ مَا يَكونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهَو ساجدٌ”