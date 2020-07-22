(السوداني) تكشف أسماء أبرز الهاربين من محكمة الإنقلاب

الخرطوم : السوداني

كشفت مطلعة بملف التحريات في انقلاب 30 يونيو 1989، عن ابرز اسماء متهمين هربوا عن مواجهة العدالة ولم يمثلوا أمس أمام المحكمة .

وكان 28 من المتهمين أبرزهم عمر البشير وعلي عثمان وبكري حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين وعوض الجاز والزبير أحمد الحسن قد مثلوا أمام المحكمة امس فيما طالبت هيئة اﻻتهام بمحاكمة 6 آخرين لم تتمكن لجنة التحري الخاصة من القبض عليهم .

وبحسب معلومات (السوداني) ،فإن الفريق اول صلاح عبد الله ،مدير جهاز الأمن والمخابرات الاسبق، والفريق الهادي عبد الله ،والي نهر النيل الأسبق، وعلي كرتي وزير الخارجية الاسبق، والعميد متقاعد صلاح كرار هم أبرز المحسوبين كمتهمين هاربين .

ووعدت المحكمة بالنظر في الجلسات القادمة بمحاكمتهم غيابياً ،ولم تتأكد الصحيفة من اسم الفريق محمد عطا كونه من ضمن القائمة ام لا.