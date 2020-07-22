مقترح سوداني بفك الارتباط بين المشاريع المستقبلية ﻹثيوبيا والاتفاقية

الخرطوم : السوداني

أمن الاتحاد الإفريقي ومجموعة الخبراء على مقترح السودان ، المصوب نحو التركيز على عقدة التفاوض (المشاريع المستقبلية على النيل الازرق) بشأن سد النهضة الاثيوبي ، وذلك لارتباطها بالجانب الفني والقانوني .

وكشف وزير الري والموارد المائية د. ياسر عباس في تصريحات صحفية ، أن حجة اثيوبيا تركز على أن اتفاقية سد النهضة تحجم اي تنمية مستقبلية في النيل الازرق؛ مضيفاً أن الخبراء أمنوا على مقترح السودان لتجاوز هذه النقطة.

واكد أن المقترح يعطي الحق لإثيوبيا في التنمية المستقبلية سواء أكان بناء خزانات أم مشاريع أخرى؛ بشرط أن تكون وفق القانون الدولي للمياه؛ وإعلام دول اسفل النهر (السودان ومصر) بالمشاريع المستقبلية .

وأكد الوزير أنه بمجرد التوافق على هذه النقطة يحق لإثيوبيا تعديل بعض الأرقام المتعلقة بطرق التشغيل؛ مشيرا إلى أنه إذا تم اعتماد هذا المقترح يكون تم فك الارتباط العضوي بين التنمية المستقبلية والوصول إلى اتفاق فيما يخص الملء الأول وتشغيل سد النهضة بعد أن وعدت اثيوبيا بدراسته.

وانعقدت عبر الفيديو امس قمة مصغرة بين رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك ونظيره الاثيوبي أبي أحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومفوضية مكتب الاتحاد الافريقي ورؤساء كينيا والكنغو ومالي .