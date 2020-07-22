إزالة التمكين بالقضارف تكشف عن استئناف عمل ملفات الفساد عقب عطلة الأضحى

القضارف: اليسع أحمد

كشف الناطق الرسمي باسم لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية القضارف حسن سعد علي عن استئناف لجنة ازالة التمكين بالولاية أعمالها الفعلية فى ملفات قضايا الفساد بالولاية عقب عطلة عيد الاضحي المبارك.

وأكد أن اجتماع اللجنة ليوم أمس برئاسة والي ولاية القضارف المكلف اللواء ركن نصرالدين عبد القيوم ( رئيس اللجنة) أجاز ميزانية اللجنة إضافة لتحديد مقر اللجنة الدائم بمباني اتحاد العمال بالقضارف، منوهاً إلى أن الاجتماع اعتمد تكوين (8) لجان فرعية شملت كلا من لجنة الخدمة المدنية ، لجنة التخطيط العمراني ،البنية التحتية ، لجنة الاقتصاد والمالية ، لجنة الزراعة والغابات والثروة الحيوانية ، لجنة الرعاية الاجتماعية ، اللجنة الأمنية ، ولجنة استلام الشكاوى والبلاغات من المواطنين.