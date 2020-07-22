أزمة الدقيق تتسبب في إغلاق عدد مقدر من المخابز ببحري

بحري : عبيرجعفر

شكا بعض أصحاب المخابز ببحري لـ( السوداني)من سوء توزيع المحلية للدقيق، موضحين بأن المحلية غير قادرة على توزيع الدقيق مما انعكس على سقوط عدد مقدرمن المخابز في كشوفات حصص الدقيق بالمحلية.

وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل لـ(السوداني) إن أزمة الدقيق وسوء توزيعه أثر سلباً على عمل المخابز والمواطنين معاً.

وأشار إلى عدم قدرة المحلية على توزيع الدقيق للمخابز كما كان يفعل الوكلاء في السابق.

وقال صاحب مخبز ببحري عمر التجاني إن سوء توزيع الدقيق على المخابز أدى لضعف الإنتاجية وإغلاق عدد من المخابز ولتمدد الأزمة في الدقيق والصفوف كذلك.

وقال التجاني إن المحليات غير قادرة على التوزيع الصحيح والعادل للدقيق إضافة لمشكلة الكهرباء غير مستقرة، مبيناً تراجع حصته لـ (38) جوالاً فقط في الاسبوع وطالب الحكومة بالايفاء بوعودها بزيادة الحصص بعد استيراد (40) طناً من القمح.