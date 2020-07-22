تراجع الدولار لـ(143.5) جنيه بالموازي

الخرطوم :الطيب علي

تراجعت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي أمام الجنيه فى ختام تداولات الثلاثاء فى وقت توقفت فيه عمليات البيع والشراء للعملات وسط مخاوف من تراجع سعر صرف العملات بشكل كبير خلال الأيام المقبلة خاصة مع الإعلان عن دخول حصائل صادرات الذهب إلى المصارف.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ( السوداني) فإن سعر البيع للدولار تراجع من (145) لـ 143.5 جنيه، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 36جنيها والدرهم الإماراتي 37جنيها بينما سجل سعر البيع لليورو 160جنيها. وارجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات الأجنبية إلى زيادة المعروض اضافة لتراجع الطلب خاصة مع دخول حصائل صادرات الذهب متوقعين مزيدا من التراجع خلال الأيام المقبلة.