نقابة المواصلات تطالب بتدابير عاجلة للأزمة

الخرطوم: السوداني

طالب الأمين العام لنقابة النقل والمواصلات والطيران يوسف جماع، الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لأزمة المواصلات بالعاصمة، قبل تأزم الوضع اكثر باستئناف الدراسة بالجامعات والمدارس سبتمبر القادم، داعيا لإعلان تعرفة جديدة للمواصلات، وخطوط سير، انسياب حركة المرور.

وشدد جماع على ضرورة دعم قطاع المواصلات خاصة في الخرطوم، وقال لـ(السوداني) إن القطاع بحاجة لدعم الدولة بـ ١٠ ملايين دولار، لاستيراد أسطول بصات جديدة، لعدم صلاحية المتوفر منها الآن وعدم جدواها الاقتصادية حتى وإن تمت صيانتها، مقترحاً إقامة ورشة عمل لإيجاد المعالجات المطلوبة، مؤكداً بأن قطاع المواصلات خدمي ومعظم الدول تعمل فيه بنسبة 90٪ وتعمل فيه مجموعات من الأفراد، يواجهون تكلفة تشغيل عالية بسبب أسعار المحروقات التجارية، ومعدات والاسبيرات وقطع الغيار والصيانة، قاطعا باستحالة العمل بتعرفة قديمة لم تعدل منذ أعوام، لتواكب المستجدات التي طرأت..