محلل مالي: يوجه باستغلال حصائل الصادر في الأولويات الطارئة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

توقع المحلل المالي عثمان التوم استغلال حصائل الذهب في الأولويات الضرورية، كحل أزمة الوقود لقطاعات الإنتاج ، الكهرباء ، الدواء ، وتوفير قطع الغيار لتحريك طاقات العمل والصناعة.

وقال التوم لـ(السوداني) إن حصيلة الصادر المعلنة تصل لحوالي 100 مليون دولار،ويجب استخدامها في معالجة ازمة الوقود للموسم الزراعي باعتبارها اولوية قصوى، وتأمين كل احتياجاته، وحل مشكلة النقل لقطاع الصادرات، وتسهيل انسياب الصادر، ثم توفير الجازولين للمواصلات، إلى جانب مد قطاع الكهرباء بالوقود المطلوب، لضمان توفير الطاقة للمصانع وزيادة معدلات الإنتاج، وأضاف: توفير الدواء ومسلتزمات المستشفيات، يمثل أولوية للدولة، ودعا الحكومة للاهتمام بتوفير قطع الغيار لتحريك أنشطة الاقتصاد الأخرى، مؤكداً أن الاستغلال الأمثل لأموال الحصائل وفق الأولويات، يدفع الحكومة نحو الاتجاه الصحيح.

وحذر من استغلالها الأموال في التزامات سداد جزء من الديون الخارجية، على امل وصول مساعدات خارجية، مشددا على فشل هذا التوجه والذي اتبعته الحكومة السابقة ،واعتبره (شعارات خادعة).

وأعلنت الغرفة القومية للمصدرين استلام الجهات المختصة حصائل صادر بقيمة 500 مليون درهم الاسبوع الماضي.