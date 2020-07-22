أردول :إرتفاع مساهمة المعادن في الناتج القومي من (1 ـ7)%

الخرطوم: السوداني

أكد مديرعام الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول ارتفاع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومي من 1% ـــ 7% .

وأعلن اردول فى تصريحات على هامش ملتقى جامعة الخرطوم للبناء الوطني والانتقال الديمقراطي الذي التأم أمس، عن بعض الترتيبات المرتقبة لتنظيم قطاع المعادن وإنهاء الأنشطة الطفيلية غير المنظمة السابقة، لافتا للتعافي الذي يشهده قطاع التعدين بشكل عام.

وقال اردول ان الاعتماد فى الوقت الراهن يدور حول المعادن والموارد الطبيعية، داعيا لإجراء إصلاحات في القوانين والتشريعات وإزالة الإجراءات البيروقراطية التي تعيق عملية الاستثمار في القطاع بالبلاد وتوفير مدخلات الإنتاج من الوقود والمصانع وغيرها من المواد الكيميائية المهمة فى عملية الاستخلاص من المعادن ، لإنفاذ خطتهم نحو توطين صناعة التعدين ومنح فرص لتدريب كوادر وطنية مقتدرة على ادارته لتحقيق الاكتفاء فيى سوق التعدين بالداخل و تصدير كوادر بشرية مؤهلة للخارج.