ولاية الخرطوم توفر الأضاحي بالأقساط للعاملين بالولاية

الخرطوم: السوداني

وقّعت ولاية الخرطوم اليوم، عقداً مع محفظة قُوت العاملين الاتحادية لتوفير خراف الأضاحي للعاملين، بحضور أمين عام حكومة ولاية الخرطوم الطيب الشيخ ومدير عام المالية المكلف عبد العزيز عمر وأعضاء اللجنة العليا لتوفير الأضاحي ومناديب وحدات الولاية.

ونص الاتفاق على توفير (٢٠) ألف أضحية بسعر ١٣٧٥٠ جنيهاً للخروف الواحد تُسدّد بالأقساط لمدة (١٠) أشهر خصماً على المرتب، وتبلغ التكلفة الكلية للخراف (٢٧٥) َمليون جنيه. وأكد مدير عام المالية أن وزارته قامت بتوفير التمويل المطلوب.

من جانبه، أكد أمين عام الحكومة، أن توفير الخراف يأتي في إطار برنامج ثورة ديسمبر لتحسين أحوال العاملين ودعمهم، وقال إنه رغم ظروف “كورونا”، غير أنّ اللجنة العليا والمحفظة القومية بذلتا جهوداً مقدرة لتوفير الأضاحي.