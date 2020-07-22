عقد أولى جلسات محاكمة الحاج عطا المنان

الخرطوم: السوداني

عقدت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الحاج عطا المنان إدريس القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أولى جلساتها صباح اليوم الأربعاء بمقر المعهد القضائي والقانوني بضاحية أركويت.

ومثل المتهم أمام المحكمة والتي ينظر في الدعوى المقدمة أمامها مولانا عوض بلل قاضي محكمة الاستئناف.

وأخذت المحكمة خلال الجلسة الإجرائية علماً بأسماء هيئة الاتهام من النيابة العامة ممثلة في الحق العام، التي يرأسها مولانا محمود سيد أحمد رئيس نيابة الثراء الحرام والمشبوه، وبحضور المحقق مولانا محمد حسن وهيئة الدفاع عن المتهم والتي يمثلها عدد من المحامين.

وحددت المحكمة مواصلة جلساتها والنظر في الدعوى الجنائية يوم الاربعاء ١٣ أغسطس المقبل.

ويواجه المتهم الحاج عطا المنان، تهماً تندرج تحت المادتين ٦و٧ من قانون الثراء الحرام والمشبوه للعام ١٩٨٩ والمتعلقتين باستغلال الوظيفة والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.