رئيس الوزراء يعلن قائمة أسماء الولاة المدنيين

الخرطوم: السوداني

في إطار إستكمال هياكل السلطة المدنية أعلن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك مساء اليوم عن قائمة أسماء الولاة المدنيين، والذين سيتولون مهامهم في الايام القليلة القادمة. وقال رئيس الوزراء: “اعتمدت هذه القائمة بشكل كبير على ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير. آمل أن تكون هذه الخطوة ذات أثر بالغ في حفظ الأمن والاستقرار ونقل ثمار الثورة الى الولايات؛ ليجني كل السودانيين ثمار التغيير الذي بذلوا في سبيله كل غالٍ ونفيس”.

قائمة الولاة:

السيد/ أيمن خالد نمر – ولاية الخرطوم.

السيد/ عبدالله شنقراي أوهاج – ولاية البحر الأحمر.

السيد/ عبدالله أحمد علي إدريس – ولاية الجزيرة.

السيد/ إسماعيل فتح الرحمن حامد وراق – ولاية النيل الأبيض.

السيد/ سليمان علي محمد موسى – ولاية القضارف.

السيد/ عبدالرحمن محمد نورالدائم التوم – ولاية النيل الأزرق.

السيدة/ أ.د. آمال محمد عزالدين عثمان – الولاية الشمالية.

السيد/ د. حامد البشير إبراهيم – ولاية جنوب كردفان.

السيد/ موسى مهدي إسحاق – ولاية جنوب دارفور.

السيد/ صالح محمد صالح عمار حامد – ولاية كسلا.

السيد/ الماحي محمد سليمان الماحي – ولاية سنار.

السيدة آمنة أحمد محمد أحمد المكي – ولاية نهر النيل.

السيد/ خالد مصطفى آدم عثمان – ولاية شمال كردفان.

السيد/ حامد عبد الرحمن صالح – ولاية غرب كردفان.

السيد/ محمد حسن عربي – ولاية شمال دارفور.

السيد د. محمد عيسى عليو – ولاية شرق دارفور.

السيد/ محمد عبدالله الدومة – ولاية غرب دارفور

السيد/ أديب عبد الرحمن يوسف – ولاية وسط دارفور.