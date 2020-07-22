رئيس الوزراء: نشعر بمعاناة شعبنا في ارتفاع الأسعار

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن تحقيق العدالة إحدى شعارات الثورة.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، “تاخرت محاكمات رموز النظام السابق أمس رأينا أحدى البدايات, ونريد تأسيس قضاء مستقل عن الجهاز التنفيذي.

وقال حمدوك، إن محاكمة مدبري انقلاب ٣٠ يونيو تعني توديع عهد الإنقلابات.

في وقت أكد فيه أن نجاح حكومة الفترة الانتقالية يعتمد على الكفاءة والتشاور المستمر مع الحاضنة السياسية والقدرة على العمل المشترك مع مجلس الوزراء والحاضنة السياسية.

وقال إن ذلك شكل دور كبير في التغيير الذي تم، واضاف: “شرعنا في التشاور مع الحرية والتغيير في تعيين الوزراء الجدد أهم الملفات بعد السلام”.

ولفت حمدوك، إلى قطع شوط كبير نحو معالجة الوضع الاقتصادي ومعالجة الغلاء وارتفاع الأسعار ضمن برنامج سلعتي وقطاع التعاونيات.

وقال إن الحكومة تشعر بمعاناة الناس، وتابع: “نشعر بمعاناة شعبنا في ارتفاع الأسعار, ونريد التركيز على الإنتاج والإنتاجي

ونبه في الوقت نفسه، إلى شروع الحكومة في معالجة الخلل في الميزان التجاري، مشيراً إلى إن قيام اللجنة العليا للطوارئ الصحية اللجنة أول وأكبر انجاز لها قيام المحفظة للسلع الإستراتيجية.

وأضاف:إن الحكومة تطمح في تحقيق جزء كبير في موضوع العداله الانتقالية، منوهاً إلى ان جذور الصراعات مرتبط بالموارد، وتم اجازة قانون مفوضية العدالة الانتقالية من مجلس الوزراء وفي انتظار اجتماع المجلسين السيادي والوزراء لاجازته.

وكشف عن نقاش مستمر مع الحرية والتغيير لتأسيس وقيام المجلس التشريعي قريباً.