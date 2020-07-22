رفع الدعم عن البنزين والجازولين تدريجياً

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، عن رفع الدعم تدريجياً عن البنزين والجازولين, والإبقاء على دعم خمس سلع أخرى.

وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن السودان ليس استثناءا من وباء كورونا ضرب كل العالم, لافتاً إلى أن أي بلد قام بتعديل ميزانيته.

وأضاف: “قدرنا نعدلها بشكل يحافظ على الأهداف الاساسية دعم الصحة والتعليم”. كما نبه إلى تلقي الايرادات لـ”ضربة” بشكل كبير, وأكد ان هنالك طموح لتمويلها بشكل حقيقي, وقال ان مؤتمر المانحين يساعد في العجز في الموازنة.

ونوه حمدوك: إلى إن الحديث عن عن ترشيد الدعم، وقال ان الدولة تدعم 6 سلع استراتيجية، الدواء الغاز الكهرباء، المحروقات, وأكد على ابقاء الدعم على 5 منها بشكل مباشر ورفع الدعم بصورة متدرجة في 2 من السلع هي الجازولين والبنزين.

وفيما يتعلق بسعر الصرف الشكل الحالي قال حمدوك، إن الشكل مشوه جداً.