حمدوك: لا صحة لإجبار الوزراء على الاستقالة ولدينا وحدة تقييم

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، عدم صحة إجبار الوزراء السابقين على الاستقالة، مشيراً إلى أنه تم تقييم قدرة العمل الجماعي وروح الفريق للوزراء.

وأضاف حمدوك في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، “لدينا وحدة تقييم وأنا على تواصل شخصي ويومي مع كل الوزراء وبقدر أقييم الأداء لمصلحة الشعب”، وتابع: “كلنا شغالين للصالح العام ومافي كبير والثورة أكبر من أي زول”.

وكشف أنه تم تقديم اقتراح الاستقالات الجماعية للسماح برئيس الوزراء باتخاذ القرار المناسب.

وقال: “أنا شخصياً كنت أرى استقالة الوزير فيها نوع من حفظ الكرامة لذلك سعينا لتأسيس منهج في العمل العام يحافظ على الكرامة”.