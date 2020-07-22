رئيس الوزراء: نحن والشعب ضحايا ملف الإرهاب ولا حل غير المضي للأمام

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن وجود السودان في ملف قائمة الدول الراعية للإرهاب معقد.

وأكد حمدوك، ان الشعب والحكومة ضحايا لهذا الملف ” وورثنا التركة دي وما عندنا حل غير نمشي لقدام”.

ونبه إلى خفض التعويضات من 11 مليار دولار إلى 400 مليون دولار مليون بينما تجري خطوات أيضا لتوفير المبلغ من شركاء, مؤكدا ان توفير المبلغ سيساعد في رفع اسم السودان من القائمة, واصدار تشريع يحصنا ضد اي محاكم مستقبلية.

وأكد حمدوك، ان رفع اسم السودان من القائمة سيفتح للسودان افرص الإستثمار وعودته للمحيط الدولي بصورة أكبر ثباتاً.

