مقطع فيديو لـ «طفل سوداني» يقدم موعظة بليغة يلاقي إعجابا على منصات التواصل

الخرطوم: محمد الطاهر

لاقى مقطع فيديو لـ «طفل سوداني» يقدم موعظة بليغة إعجابا واسعاً وإطراءً على مواقع التواصل في السودان.

وتحدث الطفل السوداني« أسامة خليفة» بلغة عربية فصحى، عن عدم القلق على الرزق مادام أمرك بيد الله، مضيفاً اتق الله يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لاتحتسب، وتلى الآية الكريمة: « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً».

يُذكر أن الطفل أسامة هو ابن الشاعر السوداني المعروف «خليفة عثمان خليفة» الذي ينحدر من منطقة مروي شمالي السودان.