مقطع فيديو للعاهل السعودي من داخل المستشفى يحظى بملايين المشاهدات

الخرطوم: السوداني

حظي مقطع فيديو للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من داخل المستشفى التخصصي بالرياض، بملايين المشاهدات على منصات التواصل.

وظهر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء بالمقطع خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من المستشفى الذي يعالج فيه، وسط تكهنات عن حالته الصحية وسبب دخوله للمستشفى أثيرت بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

و نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع فيديو لترأس الملك سلمان جلسة مجلس الوزراء من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض على صفحتها الرسمية بتويتر.

وعقب إعلان الديوان الملكي نقل الملك السعودي إلى المستشفى، تصدر وسم «سلامتك يا أبوفهد» قائمة الأكثر تدوينًا عبر موقع «تويتر» حول العالم، بينما جاء وسم «خادم الحرمين الشريفين» في المركز السادس عالميًا.

ونقلت وكالة الانباء السعودية بتقريرها أن العاهل السعودي “توجه بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له ـ رعاه الله ـ جراء التهاب في المرارة، معرباً عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.