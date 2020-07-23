مجلة (فورين بوليسي): حمدوك يرفض طلباً للأمم المتحدة بترشيح دبلوماسي لرئاسة البعثة الأممية الجديدة

الخرطوم: السوداني

أفادت ‏مجلة (فورين بوليسي) بأن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، رفض طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ترشيح الدبلوماسي من جنوب أفريقيا نيكولاس هايسوم لرئاسة البعثة الأممية الجديدة، وكانت الحكومة السودانية قد رفضت منحه تأشيرة دخول سابقاً.

وبحسب المجلة، فإن حمدوك ‏وافق في المقابل على تعيين الدبلوماسي الفرنسي جان كريستوف بليارد وأخطر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بذلك، ولكن الجناح العسكري في الحكومة السودانية أوعز لأعضاء مجلس الأمن الدولي وتحديداً الصين وروسيا برفض الترشيح، وبررت موسكو موقفها بتضارب المصالح لزواجه من سودانية.