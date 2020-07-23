تراجع الدولار لـ(143.5) جنيه بالموازي

الخرطوم: الطيب علي

حافظت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي على استقرارها أمام الجنيه في ختام تداولات الأربعاء وسط زيادة المعروض وتراجع الطلب في أعقاب دخول كميات مقدرة من حصائل صادر الذهب للمصارف.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني) فان سعر البيع للدولار سجل (143,5) جنيه والريال السعودي (36) جنيها والدرهم الاماراتي (37) جنيها بينما سجل بيع اليورو (160) جنيها

وأرجع المتعاملون انخفاض أسعار العملات الأجنبية لزيادة المعروض اضافة لتراجع الطلب خاصة مع دخول حصائل صادرات الذهب واستمرار انسيابها للمصارف اضافة لشح الطلب مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.