أمين زكاة القضارف: مندسون وراء تلف وسرقة المحاصيل

الخرطوم: رحاب فريني

كشف الأمين المكلف لزكاة القضارف الهادي محمد آدم عن تحقيق ربط الجباية للنصف الأول من العام الحالي 2020 بنسبة (114)% بمبلغ مليار و(432) مليون جنيه.

وقال آدم لـ(السوداني) ان الربط المقدر للنصف الأول مليار و(53) مليون جنيه بزيادة بنسبة (14)% من الربط ، مؤكدا أن ولاية القضارف تعتبر الاولى من حيث المساهمة في الجباية العامة للسودان بنسبة تصل لأكثر من (15)% من الجباية المقدرة للسودان وهذا بوضع تدابير من أمانة الزكاة وتعاون العاملين والمكلفين ،مؤكدا عدم وجود اي مشاكل في تحصيل جباية الزروع والتي حققت في محصول الذرة (269,149) جوالا الموسم الماضي و(21) الف جوال دخن و(34) الف جوال سمسم و(11,400) جوال زهرة ، مشيرا لضعف تحصيل جباية الزروع ، بسبب المشاكل التي تجابه الموسم الزراعي ، كاشفا عن وجود فجوة في الحبوب الغذائية خاصة في الذرة ، مبينا ان الديوان لديه مخازن منفصلة تحوي محاصيل مخصصة لمجابهة الكوارث ، نافيا تعرض مخزون الزكاة لآفة الفأر والآفات الأخرى , والتي تتم مكافحتها قبل حدوث تلف للمحصول

واتهم امين الزكاة من أسماهم بالمندسين والمخربين بسرقة وإتلاف المحاصيل على الرغم من وجود التأمين المشدد وقال ان إجمالي الصرف على الفقراء والمساكين بلغ أكثر من (853) مليون جنيه ، وأهم البرامج التي نفذت فيه قوت العاملين لعدد (70) الف أسرة بتسليمها (70) الف جوال ذرة وكفالة (1200) أسرة من أسر الأيتام والعجزة والمسنين وتقديم سلة غذائية شهرية بمبلغ (68) مليون جنيه لعدد (15) الف أسرة.

وأعلن عن تعديل الأمانة للميزانية لتصبح في إجماليها أكثر من (3) مليارات جنيه مؤكدا تعاون المزارعين المكلفين بجباية الزروع مع الديوان والتي تقدر بنسبة (97)%.