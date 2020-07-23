بسبب تراجع إنتاجها : ارتفاع كبير في التوابل بأسواق الخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد اسواق التوابل انتعاشا طفيفا وزيادة كبيرة في الأسعار

وقال بعض التجارلـ(السوداني) امس، ان زيادة الاسعار بسبب ارتفاع الدولاروتراجع زراعة بعض التوابل بسبب الوقود والترحيل في فترة الحظر.

ورصدت ( السوداني)بمحال التوابل والمساحن ازدحام المواطنين وتوقع بعض التجار تراجع الاسعار مابعد العيد.

وقال تاجر توابل بسوق بالخرطوم ابراهيم محمد لـ(السوداني) امس ، ان اسعار التوابل من مناطق الانتاج غالية لاسباب الوقود وضعف الزراعة، مبينا ان سعر رطل الجنزبيل بسعر (200) جنيه بدلاعن (120) جنيها للرطل.

وقال ان كافة اسعار التوابل عالية نتيجة لارتفاع الدولاراما سعرالثوم (200)جنيه للرطل ورطل الكسبرة (150) جنيها بدلاعن (60) جنيها ورطل الشمار (200) جنيه .

وأضاف تاجر بالخرطوم يحى احمد ان هنالك عدم استقرار في أسعار وركود حركتي البيع والشراء وضعف القوى الشرائية نتيجة شح السيولة وارتفاع الاسعار خاصة الموسم الحالي مبينا ان سعر رطل البن (150) جنيها بدلاعن (70)جنيها.

وقال ان الهبهان الأغلى سعرا من بين التوابل قفز سعرالرطل لـ(750) جنيها بدلاعن (700) جنيه ، مضيفا ان زيادة الطلب على التوابل في الفترة الأخيرة للاستعداد للعيد، مبينا ان سعر رطل الفلفل الأسود (300) جنيه.

وأشار تاجر التوابل محمد السر ان زيادة الاسعار بدأت منذ فترة الحظر بسبب ارتفاع الدولار والترحيل .

وقال ان الاسعار تشهد ارتفاعا حاليا، مضيفا بان هنالك ركودا حادا وتراجعا في كمية شراء التوابل من قبل المواطنين، مبينا ان سعر الثوم المستورد بلغ(100) جنيه للرطل والقرنفل (400)جنيه ورطل القرفة (180)جنيها.

وتوقع تراجع الاسعارعقب عيد الاضحى، مؤكدا ارتفاع اسعار التوابل لدخول موسم العيد فيما بلغ سعر اردب البصل (5) آلاف جنيه والجوال (4) لاآف جنيه وسعر الربع (400) جنيه .