إقبال ضعيف على الشراء الأضحية .. جنون الأسعار

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

شهدت أسواق الخراف بالسوق المحلي جنوب الخرطوم ارتفاعاً جنونياً في الأسعار التي تراوحت ما بين خمسة عشر إلى خمسة وعشرين ألف جنيه قابلة للزيادة.

أسعار الوقود..

وأوضح عدد من تجار الخراف أن زيادة الأسعار تمت نسبة لارتفاع أسعار الوقود الذي تتزود به الشاحنات التي تنقل الخراف من منطقة لأخرى بجانب ارتفاع أسعار العلف الذي أصبح ضعف السعر الحقيقي.

أنواع الخراف..

عن أنواع الخراف تحدث التاجر ضحوي سليمان بأن أنواعها مختلفة من بينها الكباشي والحمري والبلدي والأعلى سعراً هو الحمري الذي يعتبر الأول في الاختيار للأضحية يليه الكباشي ثم البلدي.

اختلاف الأوزان..

فيما أشار التاجر تاج المولى بشير إلى أوزان الخراف بأنها تختلف من نوع لآخر، مضيفاً (الحجم الكبير في الخراف غير مرغوب فيه مثل الكباشي لأنه ممتليء بالشحوم ولحمه غير طاعم وطري ,, نصفه بالعجوز،أما الحمري لحمه طاعم وطري ولذيذ).

الإقبال ضعيف..

المنوفلي خليفة قال إن الإقبال على الشراء ضعيف جداً عدا القلة من أصحاب الوضع المادي المميز، أما أصحاب الدخل المحدود يتجهون لشراء (الحملان) الصغيرة أو البلدي لأن أسعارها أرخص، وهي حدود إمكاناتهم المادية لكن البلدي يحبذ أكثر للسعاية لأنه ولود.

فلس وضرر

التاجر فضل السيد حامد قال إنه افتقد زبائنه من الجلابة الذين كانوا يشترون منه الخرفان في الأيام العادية غير مناسبات الأعياد،، وعزا السبب للفلس الذي يعاني منه الجميع، مبيناً أنهم لا يستطيعون تخفيض الأسعار نسبة للضرر المادي الذي يمكن أن يلحق بهم.

اللحاسة والعليقة..

وشكا بعض التجار من ارتفاع أسعار غذاء الخراف من علف وعليقة، موضحاً أن الخراف تتغذى على الأمباز ومقشور الفول ومخلفات بذور القطن والبرسيم وأبوسبعين بجانب اللحاسة وهي عبارة عن دريش ملح تلعقه الخرفان بلسانها ويساعدها علي فرز إنزيمات في المعدة و نظافتها ومساعدتها علي سرعة الهضم.

أمراض الخراف..

من ناحية طبية أوضح الطبيب البيطري مرتضي يس أن الماشية تتعرض لمجموعة من الأمراض المعدية وأمراض أخرى من بينها التهاب العيون والالتهاب الرئوي والجرب، مواصلاً لذا يجب أن يكون التركيز من ناحية صحية أيضاً عند اختيار الأضحية حتى تكون خالية من الأمراض.