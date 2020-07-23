المطرب (عمر ديو) يبدع عبر الزرقاء في أول إطلالة ..

الخرطوم: السوداني

فاجأ المطرب الشاب (عمر ديو) مشاهدي قناة النيل الأزرق في إطلالته الأولى عبر الشاشة الزرقاء في برنامج (مساء جديد) وقدم أغنيات بصوت جميل وأداء رائع جعله محل دهشة وإعجاب الجميع، وقال عمر ديو إنه (كفيف) وقد بدأت موهبته من خلال معهد النور لتأهيل المكفوفين قبل أن ينضم إلى مبادرة (موهبتك) بالسودان وهي معنية بالاهتمام بالمكفوفين وذوي الإعاقة وأطفال الشوارع. وأضاف : استفدت كثيرا من هذه المبادرة لأنها رفعت قدراتي من خلال الأداء والتلحين والعزف، وكنت أحلم بالإطلالة عبر قناة النيل الأزرق وأنا سعيد بتحقيق الحلم اليوم وهذا يدفعني لبذل المزيد.

وكان الموسيقار الصادق شيخ الدين قد أجرى اتصالا من بروكسل مبديا إعجابه بموهبة عمر ديو مؤكدا استعداده لدعمه فنيا حتى تتطور موهبته، وقدمت الأستاذة إسراء فيصل عثمان المشرفة على مكتب (موهبتك) بالسودان شكرها الجزيل للصادق شيخ الدين على مبادرته القيمة. من ناحية أخرى أعلن الدكتور عبدالقادر سالم رئيس اتحاد الفنانين دعم الاتحاد ومساندته لهؤلاء الموهوبين من خلال تقديم محاضرات عملية للأداء الصوتي للمطربين والموسيقيين مبدياً إعجابه بابداع هذه الشريحة المهمة .