وصفوا القرار بالظالم .. عمال الميناء البري يستنكرون قرار تمديد منع السفر للولايات

الخرطوم: السوداني

اشتكى أصحاب البصات السفرية بميناء الخرطوم البري من تمديد قرار إيقاف السفر بين العاصمة ومدن الولايات واصفين القرار بالظالم الذي لم يراع ظروف العاملين في مجال النقل ولم يراع لأشياء أخرى كثيرة، وقال مالك لمجموعة بصات سفرية بالميناء البري لبرنامج (كالآتي) على قناة النيل الأزرق إن الجهات المختصة سمحت بعمل المواصلات الداخلية بالخرطوم ومنعت عمل البصات السفرية رغم أن المواصلات الداخلية أكثر خطورة بالنسبة لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين لأنها لا تلتزم بالقيود الصحية بعكس البصات السفرية التي يمكن ضبط نظام التباعد في الجلوس وإلزام الركاب بارتداء الكمامات ،وقال إن حركة السفر توقفت منذ 23 مارس الماضي ويعاني العاملون في هذا المجال ظروفاً قاسية ولم تقدم لهم الدولة الدعم المناسب، مشيراً إلى أنسياب حركة السفر بالسيارات الخاصة دون قيود صحية وأخرى لا تضمن سلامة الراكبين.