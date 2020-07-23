المجتمع ما بين قوة التحمل والانكسار

الخرطوم: السوداني

ناقشت مذيعة قناة النيل الأزرق مودة حسن إمكانية الصمود وعدم الانكسار أمام الظروف في ظل الأزمات الأقتصادية والضغوط الحياتية، وذلك من خلال فترة النيل الأزرق الصباحية، وحظي الموضوع بنقاش مستفيض بمشاركة جمهور المشاهدين الذين أجمعوا علي تضاعف حجم الضغوط خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي انعكس سلباً على المجتمع بأسره خاصة ذوي الدخول المحدودة وآخرين تأثروا بالأزمة الاقتصادية وبالحجر الذي فرضته الظروف الصحية. وأشارت مودة حسن إلى حركة التكافل الكبيرة التي عمت المجتمع السوداني خلال الفترة الأخيرة تأكيداً على عدم تأثر القيم والموروثات بتلك الظروف ودلالة على قوة الإنسان السوداني وصموده في وجه الظروف مهما بلغت قساوتها. وتناول الموضوع آخرون من زوايا عاطفية مشيرين إلى أن التراجع عن الخطأ لا يعتبر انكساراً بل تصحيحاً لمواقف حتى تمضي الأمور بشكلها السليم.