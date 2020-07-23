المسابقة تأتي تحت عنوان “مخاوف الشباب وتطلعاتهم” في عالمنا العربي “زين” و”مينتور العربية” تطلقان “مسابقة الأفلام التوعوية القصيرة للشباب

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أعلنت مجموعة زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفرقيا ومينتور العربية عن إطلاق الدورة الثالثة من “مسابقة الأفلام التوعوية القصيرة للشباب”، والتي تمثل منصة لنشر ثقافة الوقاية من السلوكيات الخطرة بين الشباب.

وجاء إطلاق هذه الدورة في إطار رسالة وقيم مجموعة زين ومينتور العربية في دعم الشباب، حيث تشجع المسابقة الشباب العربي (من عمر 18 – 30 سنة) على تصوير إبداعهم الفني والابتكار من خلال تطوير أفلام قصيرة تسلط الضوء على القضايا التي تهمهم وتعبر عن وجهات نظرهم حول القضايا الاجتماعية والإنمائية لوقاية الأطفال والشباب من السلوكيات الخطرة ورفع مستوى الوعي حول الحياة الصحية.

ويأتي عنوان موضوع مسابقة هذا العام تحت “مخاوف الشباب وتطلعاتهم”، بهدف تشجيع المواهب الشابة على نشر الوعي من خلال أفلامهم، نشر ثقافة الحياة الصحية واتخاذ قرارات سليمة، تنمية روح الطموح لدى الشباب وتحفيزهم على الابتكار، تعزيز أهمية المسؤولية الاجتماعية بين الشباب، وأخيرا اتاحة الفرص للشباب الموهوبين لاكتساب الخبرة من المتخصصين.

وأعربت كل من مجموعة زين ومينتور العربية عن حماستهما لانطلاقة المسابقة في بيان مشترك “إننا على ثقة أن الشباب العرب يمتلكون قدرات مميزة وسيقدمون أفلاما على قدر كبير من الابتكار تمتلك رسائل وقيم، كما أننا على ثقة بأن شراكتنا الاستراتيجية ستسهم بصورة كبيرة في تمكننا من تحقيق أهدافنا المشتركة”.

يذكر أن المسابقة أطلقت دورتين قبل ذلك بالتعاون مع عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الشبابية في 12 دولة عربية، وتضم لجان تحكيم المسابقة نخبة من الاختصاصيين وذوي الخبرة وعدد من مشاهير العالم العربي الفاعلين في مجال العمل الاجتماعي والفني والإعلامي.

سيتم توزيع الجوائز على الفائزين وفق علامات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكن للراغبين بالمشاركة تعبئة الاستمارة عبر الموقع

www.FilmFreeway.com/YAFC في مهلة أقصاها 30 نوفمبر 2020.

الجدير بالذكر أن مؤسسة مينتور العربية هي الفرع الإقليمي لمينتور العالمية، وتتمثل مهمتها في تمكين الأطفال والشباب كوسيلة للوقاية من السلوكيات الخطرة من خلال السياسات وتنمية القدرات والمعرفة والشراكات.