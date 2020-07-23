المهدي: لن نسمح بتمديد الفترة الانتقالية

الخرطوم: ضياء الدين بلال

قال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة: (هناك أمانٍ بتمديد الفترة الانتقالية، لكن لن نسمح بزيادة عن الثلاث سنوات).

ونفى المهدي، ترشيحهم لأيٍّ من منسوبي حزبهم كولاة.

واعتبر المهدي أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وضعهم أمام الأمر الواقع، رغم إشادته بمُقترح القانون المقدم من جانبهم للحكم الولائي، وأكد المهدي في حوار مع (السوداني) يُنشر لاحقاً، أنّ مطالبهم المرفوعة لرئيس الوزراء لم تتطرّق إلى حصة الحزب في الولايات، وإنما انحصرت المذكرة التي سلّمها وفد الحزب بقيادة صديق إسماعيل، على ضرورة وجود قانون يحدد سلطات وصلاحيات الوالي، مبيناً أن مذكرتهم تطرّقت إلى القانون وأهميته وحاجة الولايات التي تشهد صراعات إثنية إلى أشخاص تتوفر فيهم صفات الحيادية والقبول المحلي، بالإضافة إلى تمتعهم بالحس الأمني، وقال المهدي إن أياً من عضوية الحزب، الذين تمت تسميتهم كولاة في حال قبولهم التكليف، فإنّهم يمثلون أنفسهم ولا يمثلون الحزب.