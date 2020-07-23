وقفة احتجاجية في حلفا وبورتسودان احتجاجاً على اعتقال موظف



الخرطوم: السوداني

نظّم المئات في حلفا الجديدة وبورتسودان، وقفة احتجاجية أمس الأربعاء، لاعتقال محمد أحمد آدم المدير العام السابق لوزارة المالية بولاية البحر الأحمر، بدون تقديمه للمحاكمة العادلة.

ورفع المُحتجون لافتات كُتبت عليها: “نُريد العدالة فقط”، و”لا للظلم.. لا للقصد.. لا للمكايدات السياسية”، و”الحرية للموظفين الأبرياء”، وسلّموا مذكرة مطلبية للمسؤولين في حلفا الجديدة وبورتسودان.

وقالت عائلته، إن الاعتقال مجحفٌ بحق محمد أحمد آدم، لأنه لم يمارس صلاحياته الوظيفية في القضية موضوع البلاغ لتواجده خارج البلاد وقتها، وطالبت عائلته بتطبيق القانون فقط بتقديمه لمحاكمة عادلة، وقالت إنّ البلاغات في مُواجهته كيدية، وإجراءات اعتقاله تعسفية لا تمت للقانون وروحه بصلة، وأكدت أن ابنها مشهود له بالكفاءة والعفة والشرف، وظل يعمل على أداء واجبه المهني باحترافية، ورحبت بالمحاكمة العادلة لكنها ترفض الظلم والكيد والتشفي، ولفتت العائلة إلى تعسف النيابة العامة في بورتسودان في الضمانة بمطالبتها بتسديد قيمة الضمان بالريال السعودي بدلاً من الجنية السوداني.