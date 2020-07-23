شاهد بالصور .. «بيت شعبي» بفرش أنيق يضفي جمالاً فائقا

الخرطوم: محمد الطاهر

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً رائعة لبيت شعبي من المواد المحلية، مفروشاً بشكل أنيق أضفى جمالاً فائقاً.

وبدأ البيت مبنياً بالجالوص والحجر ومسقوفاً بسيقان الأشجار كحال معظم بيوت بعض قرى السودان.

وتعد بيوت”الطين والحجر” احدى فنون العمارة القديمة التي تعكس التطور الحضاري للشعوب في الزمن القديم، وتعبر عن تطور حاجة الأنسان في كل زمان ومكان.

ولم ترهق كاهل اصحابها في بنائها، كما انها لم تثقل وجه الأرض بحفرها ودق أسياخ الحديد وصب كتل الأسمنت فيها، بل كانت تلك البيوت تعتمد في بنائها على الحجر القديم مع استخدام الطين المضاف اليه”القش” لزيادة صلابة البناء وتماسكه.