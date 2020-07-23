العثور على مقبرة جماعية في السودان يُرجح لضباط حركة 28 رمضان

الخرطوم: السوداني

تم الكشف اليوم عن العثور على مقبرة جماعية في السودان يرجح ان تكون هي المقبرة التي وُريت فيها جثامين الضباط الذين تم اعدامهم، عام 1990، والمعروفة بـ”حركة ضباط 28 رمضان”.

واعلن النائب العام السوداني في تعميم صحفي اليوم الخميس، عن تمكن النيابة العامة من العثور على مقبرة جماعية تشير البينات إلى انها من الراجح لجثامين 28 ضابطاً، الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية، وفق ما جاء بالبيان.

وذلك عقب جهد استمر لمدة 3 أسابيع تمكنت النيابة العامة عبر فريق مهني مميز مكونا من 23 خبيرا من المتخصصين في المجالات المختلفة من انجاز المهمة.

واكد النائب العام أن مثل هذه الجرائم لن تمر دون محاكمة عادلة تأسيساً لعدم الافلات من العقاب “وفق البيان”