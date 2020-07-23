بالفيديو شاهد ..ما سر الـ10 مليون دولار التي عرضها «البشير» على «الصادق المهدي»

الخرطوم: السوداني

في حواره مع (السوداني).. الصادق المهدي يكشف المستور ويضع النقاط على الحروف:

*هل تراجعت شعبية حمدوك، ما سر توتُّر العلاقة.. هل استفاد حزب الأمة من وجود البدوي بوزارة المالية؟!

*ما علاقة الحزب بصفقة (الفاخر).. وسر وجود (محمد فول) بمكتب الوزير؟!

*هل تلقّى الحزب تمويلاً مالياً من جهة خارجية، وهل أصبح السودان مسرحاً لرجال المخابرات؟!

*هل هو سعيدٌ برؤية البشير بزي السجن.. وهل كان يتمنّى وجود الراحل الترابي داخل القفص؟!

*هل يثق في البرهان وحميدتي؟!

*لماذا عرض عليه البشير مبلغ (10 ملايين دولار)؟!

ترقبوه بصحيفة (السوداني) صباح الأحد ..