بالفيديو ..والي شمال كردفان في أول تصريح «ماتستغربو لو لقيتوني سائق الأتوز بتاعتي ألقط في التِبش وأضحك مع الناس»

الخرطوم: السوداني

قال والي ولاية شمال كردفان المكلف الاستاذ “خالد مصطفى”، في أول تصريح له يوم الخميس، عقب تكليفه، « ماتستغربو لو لقيتو استاذ خالد كما كان سائق الاتوز بتاعتو يلقط في التبش من الواطه في سوق الأبيض، ويضحك مع الناس».

مضيفاً «أن هذا التكليف لن يغيره، وأقسم بالله واؤكد للجميع كأني استلمت إدارة مدرسة، ولست محتفياً بهذا المنصب».

واستعرض الوالي أهم القضايا التي سيوليها اهتمامه، منها ملف القصاص لشهداء مجزرة الابيض، و استكمال هياكل السلطة التشريعية، ومحاسبات الفساد حول نفير نهضة شمال كردفان ابان النظام السابق، وتفعيل عمل لجنة إزالة التمكين.

واعداً بالاهتمام بالتعليم و بشريحة المعلمين وتدريبهم وصرف جميع متأخراتهم، متعهداً بأنه لن يصرف راتبه قبل أن يصرف جميع معلمي الولاية.