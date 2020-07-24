الإدارات الأهلية بكتم ترفض تخريب المؤسسات و5 مليارات لدعم الخدمات

كتم: السوداني

أدانت قيادات الإدارات الأهلية بمحلية كتم تخريب مؤسسات الشعب السوداني، مطالبين بتحقيق الأمن والسلام وبسط هيبة الدولة وتوفير بعض الخدمات العاجلة.

وأعلن عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر، عن أن جملة التبرعات بلغت 5 مليارات جنيه لصندوق الخدمات بالمنطقة، شملت 3 مليارات من قائد ثاني قوات الدعم السريع و2 مليار من مجلس السيادة، بجانب مبلغ ٣٠٠ الف جنيه بواقع 100‪ الف لكل من تنظيمي الشباب والمرأة واتحاد كرة القدم.

والتزم خلال لقائه مع الوفد الاتحادي بأمانة المحلية اليوم، بإعادة تأهيل مستشفى كتم وتوفير وابور كهرباء للمدينة، وشدد على عدم التهاون في ردع المتفلتين والمخربين، وزاد: إن الأمن قضية جوهرية لن نتهاون ولن نجامل في إفلات منتهكيه من العقاب وتعريض أرواح المواطنين للخطر.

وتعهد قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم دقلو بفرض هيبة الدولة بالكامل، وقال: لن نجامل احداً مهما كانت مكانته في موضوع الأمن. واضاف: هناك طرف ثالث – لم يسمه – له أجندة يحاول عبرها جر دارفور إلى وضع عام ٢٠٠٣م، مؤكداً أهمية احترام مؤسسات الدولة، موضحا ان المطالبة بالحقوق مكفولة للجميع دون اللجوء إلى الاستفزازات، وأشار إلى أن اللجنة المشتركة للتعايش وحل النزاعات بمنطقة فتابرنو ستمهد وتخصب الأرض للسلام القادم.

ووقعت أعمال تخريب من بعض المتفلتين شملت المباني وحرق 14 عربة داخل محلية كتم.