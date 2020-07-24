تجمع أبناء الهدندوة بولاية كسلا والشيخ بيتاي يدعمون تعيين صالح عمار والياً للولاية

كسلا: السوداني

أعلن تجمع أبناء قبائل الهدندوة في ولاية كسلا، عن دعمهم، للإخاء والتعايش السلمي ورفض كل أشكال الدعوات العنصرية والتمييز بين مكونات مجتمع الولاية على الأساس القبلي والجهوي. وأكدوا على دعمهم بقوة لتعيين ابن الولاية (صالح عمار) والياً لولاية كسلا ليقود التنمية والإعمار.

كما أعلن أمس شيخ خلاوي همشكوريب الشيخ سليمان علي بيتاي في القضارف، عن دعمه لابن الولاية صالح عمار، ورفضه للدعاوى العنصرية التي تفرق بين قبائل كسلا، وقال إن عمار رشحته الحاضنة السياسية لحكومة الثورة، ولا يعقل أن نطالبها بأن تأتي بشخص خارج الحاضنة. وأكد انهم سيحكمون على، عمار فقط بأعماله في الولاية.

وقال تجمع ابناء الهدندوة في بيان صحفي تلقت (السوداني) نسخة منه: “لقد فوجئنا بمجموعة من عناصر النظام البائد تصدر دعوات على أساس عنصري باسم كيان الهدندوة الرافضة لتعيين والي كسلا الذي اختارته الحاضنة السياسية لحكومة الثورة، نحن لسنا مع تكميم الأفواه ومصادرة حقوق الأشخاص في التعبير أو إيصال صوتها في القضايا التي تهم الولاية، لكننا ضد الأصوات التي تعبر بطابع عنصري او جهوي”.

وأكد ابناء الهدندوة انهم يرفضون مثل هذه الدعوات والأصوات الشاذة لا تمثل كيان الهدندوة المتجذر مع مكونات الولاية. وأضاف البيان: “عليه نؤكد أن هذا الموقف لا يمثل إلا هذه المجموعة المعروفة بانتمائها للنظام البائد، ونما الى علمنا ان هناك جهات تحاول هتك النسيج الاجتماعي بالولاية لأجندات اصبحت مكشوفة للقاصي والداني، ولقد قمنا بدورنا في التغيير وتحقيق شعارات الثورة ووفاءً لشهدائنا الكرام ندعم بقوة استكمال هياكل السلطة المدنية للفترة الانتقالية، وندعم بقوة تعيين الأستاذ صالح عمار والياً لولاية كسلا ليقود التنمية والإعمار”.