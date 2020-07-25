محمود علي الحاج يعود للتغريد بالأغنيات الوطنية ..

الخرطوم: السوداني

سجلت قناة النيل الأزرق سهرة بعنوان (هبة شعب) بمشاركة الفنان الشعبي محمود علي الحاج والإعلامي عوض أحمدان والصحفي د.كمال الشريف، وتناولت السهرة تأثير الأغنيات الوطنية في إلهاب حماس الشعب السوداني وتقديم السند المعنوي لتحقيق الغايات المطلوبة.ودار نقاش مستفيض حول المتغيرات التي صاحبت الأغنية الوطنية عبر الحقب المختلفة واختلافها عن الأغنية العاطفية ورسوخها الى جانب العديد من الموضوعات الأخرى.وقدم الفنان محمود علي الحاج نماذجا للأغنيات الوطنية الخالدة بعد غياب عن الشاشة الزرقاء تفاعل معها الحضور داخل الأستديو . السهرة ستبث خلال أيام العيد وهي من إعداد عبدالمنعم المهل وتقديم ندى بخيت وإخراج محمد أبو كروك .