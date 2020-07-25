على الشاشة الزرقاء دموع صلاح مصطفى تستعيد الحزن وأغنياته تشجي النفوس

الخرطوم: السوداني

ذرف الفنان الكبير صلاح مصطفى الدموع خلال السهرة التي خصصتها قناة النيل الأزرق للشاعر الراحل محجوب سراج الذي ودع الدنيا قبل أشهر قليلة بعد حياة زاخرة بالإبداع المتفرد الذي شكل إضافات كبيرة للأغنية السودانية كان نصيب الأسد فيها للفنان صلاح مصطفى الذي بكي وهو يسترجع سيرة رفيق مشواره الفني والإنساني من خلال سهرة (حبة شوق) التي استضافت الأستاذ عمر سراج شقيق الراحل وابنته رانيا محجوب سراج الى جانب الشاعر الأستاذ مختار دفع الله .وتضمنت السهرة تفاصيل دقيقة عن حياة الشاعر الفذ الراحل محجوب سراج الذي تغنى له فنانون كبار على رأسهم إبراهيم عوض وصلاح بن البادية وصلاح مصطفى الذي قدم مجموعة من الأغنيات خلال السهرة التي ستبث خلال أيام عيد الأضحى وهي من إعداد أماني ابوالقاسم وتقديم مودة حسن وإخراج أيمن بخيت .