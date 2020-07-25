الزومة طالب بعودة لاعبي المنتخب سريعاً الهلال يؤكد سلامة لاعبيه ويتأهب للعودة القوية

الخرطوم : السوداني

أعلن الهلال سلامة جميع لاعبيه وذلك عقب ظهور نتائج الفحوصات التي خضع لها لاعبو الفريق خلال الايام الماضية.

وأكد الكابتن خالد النقر نائب مدير الكرة في تصريحات صحفية ان نتائج المسحة التي خضع لها لاعبي الفريق اكدت سلامتهم وجاءت (سلبية) واشار الى ان ذلك يعود للإهتمام الكبير من قبل إدارة النادي وتوفير كل سبل الوقاية من فيروس كوفيد (19).

يشار أن الهلال أكد استئناف تحضيراته استعداداً للمباريات المرتقبة في بطولة الدوري الممتاز التي ستكمل بنظام التجمع بالخرطوم.

وكان الهلال احتج خلال وقت سابق على مقترح اقامة مباريات الدوري بنظام المجموعتين، وهدد بعدم المشاركة في المنافسة حالما تم اصدار قرار بذلك.

ومؤخراً فاجأت اللجنة المنظمة الجميع وأكدت قيام المباريات المتبقية من الدوري بنظام التجمع.