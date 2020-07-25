الأزرق يطالب بعودة لاعبيه الدوليين

جدد الهلال مطالبته لإدارة المنتخب الوطني بانضمام لاعبيه الي التدريبات استعداداً للمباريات القادمة في بطولة الدوري.

وقال مدير الكرة بالهلال الكابتن خالد الزومة انهم ينتظرون عودة اللاعبين الدوليين مشيراً الي انه تمت مخاطبة المسؤولين باتحاد الكرة من اجل اعادة اللاعبين خاصة في ظل الاستحقاقات التي تنتظر الفريق.

وأوضح الزومة ان القانون يقف مع الهلال خاصة وانه لا توجد خلال الفترة الحالية اي استحقاقات للمنتخب الوطني وبالتالي ينبغي ان يعود اللاعبين للمشاركة في تدريبات الفريق خاصة في ظل القرار الذي صدر مؤخراً باكمال الموسم بنظام التجمع وهو ما يفرض الاجتهاد من اجل الجاهزية الكاملة.