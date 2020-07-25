المدرب المقال يعود اليوم بصورة مفاجئة ..سوداكال يتراجع عن التعاقد مع خشارم

احتجاجات الاعضاء داخل قروب ( الواتساب) توقف الاتفاق مع المدرب الجديد

الخرطوم : السوداني

في تطور مفاجي، أوقف رئيس المريخ آدم سوداكال التعاقد مع المدرب التونسي جمال خشارم.

وكان سوداكال قد اتفق مع خشارم على تولي المسؤولية الفنية بالفريق الأول وفقاً لعقد تم الاتفاق عليه لمدة عام.

وقال مصدر مقرب من خشارم لـ( السوداني ) أن النقاش بين رئيس المريخ سوداكال، والمدرب التونسي توقف في غضون اليومين الماضيين.

وأضاف المصدر بان سوداكال أكد للمدرب التونسي، مراجعة بعض البنود في العقد الذي تم الاتفاق عليه ومن ثم العودة إليه لإكمال التفاصيل.

ولفت إلى أن المدرب التونسي، خشارم، أبلغه في وقت متأخر من مساء أمس الأول بأنه ينتظر الضوء الأخضر من رئيس المريخ حتى يتمكن من التوقيع النهائي على العقودات ومن ثم التحرك إلى الخرطوم.

وبحسب مصدر موثوق فإن عدد من أعضاء مجلس المريخ دفعوا باحتجاج في قروب الواتساب الخاص بهم، وأكدوا عدم علمهم بالمفاوضات التي تمت بين سوداكال والمدرب خشارم وطلبوا توضيحات عاجلة.

يشار إلى أن عدد من أعضاء المجلس يساندون عودة المدرب المسلمي لإكمال مسيرته مع الفريق خلال المباريات المتبقية من الموسم الجاري.

وسيصل المدرب التونسي المسلمي الخرطوم اليوم ( السبت)

وكان مجلس المريخ أقال خلال وقت سابق المدرب التونسي المسلمي على خلفية بعض الاتهامات التي وجها إلى رئيس النادي سوداكال.

وتراجع مجلس الأحمر عن قرار الإقالة بعد مبادرة دفع بها بعض اللاعبين من اجل عودة المدرب آنذاك.